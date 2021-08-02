لعمامرة يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

تلقى اليوم وزير الخارجية رمطان لعمامرة اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. الطرفان إستعرضا خلال المكالمة العلاقات بين البلدين، كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ونشر وزير الخارجية عبر صفحته على التويتر تغريدة هذا مضمونها “تلقيت اتصالا هاتفيا للتهنئة من زميلي وأخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود”.واوضح الوزير انه خلال المكالمة تم إستعراض العلاقات بين البلدين قائلا:” استعرضنا خلاله العلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين البليدن.

وأضاف لعمامرة قائلا: كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وآفاق تعزيز العمل المشترك على الساحتين العربية والإسلامية.