إعــــلانات
الوطني

لعمامرة يتلقى التعازي من نظيره الأردني

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
لعمامرة يتلقى التعازي من نظيره الأردني
  • 101
  • 0

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

و حسب تغريدة للوزير على تويتر فقد قدّم أيمن الصفدي، تعازيه للرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري في ضحايا الحرائق التي اجتاحت عديد ولايات الوطن، نيابة عن جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق.

كما أعرب عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع الجزائر في هذه المحنة الأليمة.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971716
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات