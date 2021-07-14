لعمامرة يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الاردني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة إتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال المكالمة أكد الطرفان على الحرص الدائم للعمل سويا للارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية وتعزيز التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية.

ونشر لعمامرة تغريدة عبر صفحته على التويتر تغريدة هذا مضمونها:

“سرني اتصال التهنئة من أخي أيمن حسين الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. والذي أكدنا خلاله حرصنا الدائم على العمل سويا للارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية وتعزيز التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية.”