لعمامرة يجري جلسة عمل مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب افريقيا

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبـت، جلسة عمل ناجحة مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد شكلت هذه الجلسة فرصة ثمينة لرسم آفاق طموحة للشراكة الإستراتيجية والتعاون الثنائي بين الجزائر وجنوب افريقيا.

مع تجديد التأكيد على مواقف البلدين المبدئية والمتطابقة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.