لعمامرة يجري مباحثات شاملة مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا

أجرى وزير الخارجية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، مباحثات شاملة مع ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا.

وقال لعمامرة في تغريدة له عبر حسابه على تويتر:”مباحثات شاملة وبناءة أجريتها اليوم مع أخي ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، جددنا خلالها الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات والعمل على تعزيز دور الإتحاد الإفريقي في إعلاء القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي”.

للإشارة، فقد حلّ وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية في زيارة له للبلاد، حيث إلتقى برئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي.