لعمامرة يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الروسيين
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، جلسة عمل مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. كما أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه المباحثات جاءت في إطار البعد الثنائي لزيارة العمل التي يقوم بها الوزير لعمامرة إلى موسكو. وتمحورت المحادثات مع كبار المسؤولين الروس حول أبرز محاور التعاون بين الجزائر وروسيا وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات. فضلا عن المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة. قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
للإشارة فإن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، يتواجد في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.
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لعمامرة يزور موسكو للتشاور حول الأزمة الأوكرانية
شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في زيارة إلى موسكو.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، سيرافق لعمامرة في هذه الزيارة، كل من وزراء خارجية الأردن، السودان، العراق ومصر. فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.
كما تأتي هذه الزيارة، لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.
وبهذه المناسبة، سيستمع الوزراء العرب إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا. كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر. وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي. وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف. هذا وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري.
وكان مجلس وزراء جامعة الدول العربية، قد أقر تشكيل المجموعة، خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة. لتوَّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.