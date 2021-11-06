لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر رئاسة الجمهورية.

وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلاإلى الجزائر،

هذا وتناول الوزيران بهذه المناسبة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والنتائج المنتظرة من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر.

كما تطرقا إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة في سياق الجهود المشتركة، الرامية لتمتين الشراكة الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون، وفقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط بين البلدين.

من جانب اخر تبادل الوزيران، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشرك، خاصة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في كل من ليبيا والصحراء الغربية.