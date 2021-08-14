لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو

اجرى مساء اليوم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مباحاثات مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو. وخلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سجل الوزير لعمامرة ارتياح كبير في التقدم المحرز من خلال تحقيق الأهداف المشتركة. والمتعلقة بمختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بدعم ورعاية قيادتي البلدين.

ويشرع وزير الخارجية التركي في زيارة إلى الجزائر بداية من اليوم وتدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري لعمامرة