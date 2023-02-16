لعمامرة يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة

تواصلت اليوم بمقر المنظمة القارية بأديس ابابا عاصمة إثيوبيا، أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي. بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

ومن المنتظر أن تختتم المداولات عشية اليوم باعتماد مشاريع التقارير والقرارات التي سترفع إلى قمة رؤساء الدول والحكومات في دورتها الـ36. التي ستلتئم يومي 18 و19 فيفري تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”.

وعلى هامش الأشغال، أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة خارجية ناميبيا نيتو مبونانديندايتوا، وكذا العديد من نظرائه الأفارقة. على غرار وزير خارجية أنغولا، تيتي أنطونيو. وكذا وزير خارجية روندا، فنسنت بيروتا. بالإضافة كذلك إلى وزير خارجية أوغندا، ‎أودونغو جيجي أبوبكر. ووزيرة خارجية تنزانيا، تيرغومينا تاكس. بالإضافة كذلك إلى وزير خارجية صوماليا،أبشر عمر جامع. إلى جانب نائب وزير خارجية كوت ديفوار ونائب وزير خارجية النيجر.

المحادثات تركزت حول جدول أعمال الدورة، وتعزيز التنسيق للخروج بنتائج ترقى لمستوى التحديات. التي تواجهها القارة الافريقية في المجالات السياسية،الأمنية والتنموية.

وفيما يخص بصفة خاصة الأوضاع في دولة مالي الشقيقة. أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره المالي، عبد ولاي ديوب. وكذا مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ،الدكتور عمرتوراي.

كما تناولت آفاق تجاوز العقبات التي تعترض مسار السلم والمصالحة الذي تقوده الجزائر. بحكم توليها رئاسة الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.