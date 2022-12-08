لعمامرة يجري محادثات ثنائية مع نظرائه الافارقة

أجرى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة عدد من المحادثات الثنائية مع المشاركين في أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا التي تحتضنها مدينة وهران.

ونشرت وزارة الخارجية عبر حسابها على التويتر ان رئيس الدبلوماسية الجزائرية اجرى محادثات ثنائية مع نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية جيبوتي محمد علي حسن.

كما كانت أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا فرصة لتباحث لعمامرة مع وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية اثيوبيا الفدرالية، بيرتوكان اياني دادي.

هذا وأجرى رمطان لعمامرة محادثات ثنائية مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية تشاد، السيد محمد الصالح النظيف.

وعلى هامش هذه الاشغال إلتقى لعمامرة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية النيجر، اسومي مسعودو.