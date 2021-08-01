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لعمامرة يجري محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية

بقلم نسرين محفوف
لعمامرة يجري محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية
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أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، محادثات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أثناء زيارته للجمهورية المصرية.

وغرد لعمامرة على تويتر “محادثات مثمرة وغداء عمل ودي بجو حميمي وأخوي رفقة الصديق والأخ الفاضل أحمد أبو الغيط وفريقه”.

وأضاف “ملتزمون بالتنسيق الوثيق والتحضير المتميز للاستحقاقات المقبلة. بغية تحقيق الآفاق الواعدة للعمل العربي المشترك من خلال دور جزائري ريادي”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967310
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