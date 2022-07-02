لعمامرة يجري محادثات مع نظرائه من تونس والكويت

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع نظرائه من الكويت والجمهورية التونسية الشقيقتين.

كما جاء في بيان وزارة الخارجية “اللقاءان سمحا باستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر مع هذين البلدين الشقيقين”. و”سبل تعزيزها إلى جانب التشاور حول مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية في خضم التحديات التي تفرضها التوترات الراهنة بالعلاقات الدولية”.

في حين، أضاف البيان أن الوزيرين “أعربا عن تطلعهما لقمة الجزائر وأهميتها في الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى آفاق واعدة”. “تضمن إعلاء قيم التضامن والتعاون، كما توجها بأخلص التهاني للجزائر قيادة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني”.

كما التقى لعمامرة -حسب البيان ذاته- “مع العديد من نظرائه وكذا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط”. و”ذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها دولة الرئيس نجيب ميقاتي, رئيس مجلس الوزراء اللبناني”. “على شرف رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري”.

وحل مساء الجمعة، رمطان لعمامرة، ببيروت، عاصمة الجمهورية اللبنانية. للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وكان في استقباله بمطار “رفيق الحريري الدولي” نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب. رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، حيث أجرى الطرفان بهذه المناسبة محادثات حول التعاون الثنائي بين البلدين. وكذا حول أهم القضايا التي يمكن إثارتها خلال الاجتماع الوزاري المرتقب يوم الغد.

للتذكير، يندرج هذا الاجتماع ضمن تقليد معمول به على مستوى مجلس جامعة الدول العربية بشكل يتيح تنظيم لقاءات دورية. بين وزراء الخارجية للتشاور والتنسيق حول القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.