لعمامرة يجري مشاورات مع نظيره المالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، مشاورات ثرية مع نظيره المالي عبد اللاي ديوب ورفقة وزير المصالحة الوطنية اسماعيل واغي.

وقال لعمامرة في تغريدة له عبر “تويتر:” مشاورات ثرية مع أخي عبد اللاي ديوب رفقة وزير المصالحة الوطنية اسماعيل واغي.”

وأضاف:”سجلنا خلالها توافق المواقف حول جل القضايا المثارة،خاصة تعزيز الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين واضفاء ديناميكية جديدة على مسار السلم والمصالحة الوطنية، فضلا عن الأوضاع في فضائنا المشترك وعلى مستوى القارة.”