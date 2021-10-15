لعمامرة يجري مشاورات ودية مع نظيره النيجيري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مشاروات ودية مع وزير خارجية جيوفري أونيِيما.

وجاء في تغريدة لعمامرة على تويتر :”مع أخي جيوفري أونيِيما، وزير خارجية نيجيريا، مشاورات ودية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.”

وأضاف:” وكذا الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.”

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