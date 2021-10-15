لعمامرة يجري مشاورات ودية مع نظيره النيجيري
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مشاروات ودية مع وزير خارجية جيوفري أونيِيما.
وجاء في تغريدة لعمامرة على تويتر :”مع أخي جيوفري أونيِيما، وزير خارجية نيجيريا، مشاورات ودية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.”
وأضاف:” وكذا الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.”
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