لعمامرة يحتفل بالشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا

حضر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ليلة أمس مأدبة عشاء بالعاصمة الإيطالية روما للاحتفال بالشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا.

وحضر هذه الإحتفالية عدد من الوزراء في الحكومة الإيطالية، ومسؤولين رفيعي المستوى، ورجال أعمال وشخصيات بارزة. وبهذه المناسبة ثمن لعمامرة مساهمة جميع القوى الفاعلة من الجانبين للإرتقاء بهذه الشراكة الواعدة إلى أعلى المستويات.

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