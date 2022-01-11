لعمامرة يحل بالسعودية بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة عمل. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد توجيهات قيادتي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وحرصهما على توطيد أواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

وكذا تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. خاصة مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وضمان التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك.

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