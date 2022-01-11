لعمامرة يحل بالسعودية بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية
حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة عمل. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد توجيهات قيادتي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وحرصهما على توطيد أواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
وكذا تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. خاصة مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وضمان التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك.
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لعمامرة يُجري مشاورات مع نظيره المالي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، قبل أيام بمقر الوزارة، مشاورات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد اللاي ديوب.
وفي تغريدة لوزير الشؤون الخارجية لعمامرة، على “تويتر”، قام ديوب بزيارة إلى الجزائر حاملا رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل الرئيس الانتقالي لدولة مالي، عاصيمي غويتا.
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لعمامرة يتباحث مستجدات الأوضاع العربية مع نظيره القطري
أجرى رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر.
وخلال المكالمة الهاتفية تبادل الطرفان التهاني بمناسبة السنة الجديدة كما إستعرضا وضع العلاقات الثنائية. بالإضافة إلى التحضيرات للاستحقاقات المنتظرة فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية.
لعمامرة يهنىء الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة
كما هنأ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال لعمامرة: “أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه.”
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية: “فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية.”