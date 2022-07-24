لعمامرة يحل بدمشق بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد كان في استقبال الوزير، بمطار دمشق الدولي، نظيره السوري، فيصل المقداد.

ويأتي تنقل الوزير لعمامرة إلى دمشق في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الجزائر مؤخرا0

وشارك الوزير السوري، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني. والتي حظي خلالها باستقبال من قبل رئيس الجمهورية. فضلا عن جلسة العمل التي جمعته مع الوزير لعمامرة.

وحسب ذات البيان، فإنه ومن المنتظر أن يتم استقبال الوزير لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية. كما سيجري مباحثات مع نظيره فيصل المقداد.

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هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره السوري، فيصل المقداد لدى حلوله بالجزائر لحضور احتفالات ستينية الاستقلال. وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدا لتوجيهات رئيسي البلدين. كما أطلع وزير خارجية سوريا رئيس الدبلوماسية الجزائرية على آخر المستجدات في سوريا أمنيًا وسياسيا. فضلا عن الوضع الاقتصادي وكذا الجهود المبذولة لحل الأزمة بصفة شاملة ومعالجة تبعاتها في مختلف المجالات. كما بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.

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