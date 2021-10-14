لعمامرة يدعو إلى تجنيب الاتحاد الافريقي عوامل الانقسام والفرقة وتغليب المصلحة الجماعية

جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة التزام الجزائر الراسخ تجاه القارة الافريقية وسعيها الدائم لحفظ وحدة الصف الافريقي. بالإضافة إلى إعلاء المبادئ والقيم التي أرساها الآباء المؤسسون للمنظمة القارية.

في أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة بأديس أبابا دعا لعمامرة إلى تجنيب الاتحاد الافريقي عوامل الانقسام والفرقة وتغليب المصلحة الجماعية. من خلال تدارك أخطاء ارتكبت مؤخرا قد تنسف بروح التضامن والوحدة من البيت الافريقي بصفة نهائية.

وخلال مرافعته شدد لعمامرة إلى ضرورة ترشيد نفقات المنظمة لتقليل نسبة الاعتماد على الشركاء والمانحين الدوليين في تمويل نشاطات المنظمة القارية. وكذا على ضرورة احترام مبدأ الملكية الافريقية لأنشطة الاتحاد الافريقي وضمان عدم التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.