لعمامرة يدعو للإنخراط في رؤية الرئيس تبون حول مكافحة الإرهاب بإفريقيا

دعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة نظراءه الأفارقة إلى الانخراط في الرؤية الجديدة التي طرحها مؤخرا رئيس الجمهورية حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية.

وأوضح لعمامرة، في كلمة له على هامش مشاركته في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، إن رؤية الرئيس تبون، تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الافريقي المشترك.

ويأتي ذلك، وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنهاهذه الآفة في التأقلم.

وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الآفة، من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض.

كما تمحورت الكلمة التي أدلى بها الوزير لعمامرة، حول أهم الدروس المستقاة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

وشدد لعمامرة على ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تستند إلى الظروف الخاصة لكل دولة وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة.

كما ذكر الوزير بمساهمات الجزائر العديدة والرامية لتعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة خاصة في منطقة الساحل والصحراء.

وكذا التزامها على المستوى القاري بصفتها منسق الجهود الجماعية للدول الإفريقية حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

هذا وشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي

وخصص الإجتماع، لبحث موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية.

وينعقد هذا الإجتماع، في ظروف خاصة تمليها التطورات المتسارعة للتهديد الارهابي على الساحة القارية. من حيث امتداده الجغرافي وتنامي خطورته على الشعوب الافريقية.

وهو ما يفرض على دول القارة تعزيز جهودها الجماعية للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها. ويأتي ذلك، بالاعتماد على رصيد الدول التي نجحت في تحقيق هذا الهدف.

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