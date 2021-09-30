لعمامرة يرد على الطفل الأمريكي الذي يحلم بأن يكون دبلوماسيا لدى الجزائر

رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، على طفل أمريكي من ولاية فلوريدا ، الذي يحلم أن يكون دبلوماسيا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر.

وقال لعمامرة في تغريدة على “تويتر” : “عزيزي ماثيو، سعيد حقًا بمشاهدة الفيديو الخاص بك. أبعث لك تحياتي الحارة وتشجيعاتي. أمامك مستقبل مشرق ويمكنني أن أقول بكل ثقة أنك ستصبح دبلوماسيًا ماهرًا، فقط اتبع حلمك…أهلا بك في الجزائر”.

وكانت السفارة الأمريكية قد نشرت قبل أيام فيديو للطفل “ماثيو هيل” البالغ من العمر 11 سنة، حيث قال: “مرحبا، أنا أرسل هذه الرسالة إليكم جميعا. في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، لأعبر عن هدفي في أن أصبح دبلوماسيا أمريكيا وللمساعدة على تقوية العلاقات بين أمريكا والجزائر”.

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