لعمامرة يزور الأردن.. يُسلّم رسالة من رئيس الجمهورية إلى الملك عبد الله

قام اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بزيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن الزيارة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتعزيز وتيرة التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان، أنه قد تم إستقبال الوزير لعمامرة بقصر بسمان العامر من قبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأبلغه تحياته الأخوية . مجددا له تهانيه الحارة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس امملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبدوره،

وحمّل الملك عبد الله الوزير لعمامرة نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب الجزائري بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق

تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وتداعياتها المحتملة على المنطقة العربية. وذلك في منظور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذا

العام.

ومن جانب آخر، أجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره الأردني أيمن حسين عبد الله الصفدي. تركزت حول السبل الكفيلة بإعطاء زخم أكبر لعلاقات التعاون بين البلدين على ضوء الإستحقاقات الثنائية المقبلة. لا سيما الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

كما اتفق الوزيران على ضرورة إجراء تقييم شامل لمجمل الإتفاقيات الثنائية. ودراسة إمكانية تعزيز وتكييف الإطار القانوني لتشجيع التبادلات التجارية والاستثمارات البينية.

وعلى صعيد الأوضاع الدولية والاقليمية، شدد الوزيران على أهمية تعزيز وتيرة التشاور والتنسيق السياسي بين دبلوماسيتي البلدين واتفقا على نص قانوني سيتم التوقيع عليه قريبا.