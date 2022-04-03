لعمامرة يزور موسكو للتشاور حول الأزمة الأوكرانية

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إبتداء من يوم غد، في زيارة إلى موسكو.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، سيرافق لعمامرة في هذه الزيارة، كل من وزراء خارجية الأردن، السودان، العراق ومصر. فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما تأتي هذه الزيارة، لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

وبهذه المناسبة، سيستمع الوزراء العرب إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا.

كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر.

وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي. وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف.

هذا وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري.

وكان مجلس وزراء جامعة الدول العربية، قد أقر تشكيل المجموعة، خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة. لتوَّلي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

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