لعمامرة يستقبل السفراء الجدد لدى الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، السفراء الجدد لدى الجزائر، لكل من ماليزيا والسويد والسعودية،وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية. وشكل الاستقبال فرصة للتباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة.

بالإضافة إلى استعراض الأوضاع السائدة في المنطقة والمسائل الإقليمية والدولية.

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