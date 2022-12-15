لعمامرة يستقبل الشيخ حسن بن مرتضى سك الخليفة العام للتيجانية الأحمدية في السنغال

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الشيخ حسن بن مرتضى سك، الخليفة العام للتيجانية الأحمدية في جنوب السنغال. الذي ادى له زيارة مجاملة بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والسنغالي وما يربطهما من وشائج العلم والعقيدة التي تمتد جذورها عبر تاريخهما المشترك بما في ذلك الدور التاريخي للطريقة التيجانية بمنبعها الأصيل في مدينة عين ماضي بوصفها مركز إشعاع روحي ووجهة لملايين الأتباع في العالم لاسيما في القارة الافريقية.

ويشارك الشيخ حسن بن مرتضى سك، الخليفة العام للتيجانية الأحمدية في ملتقى الجزائر الدولي حول الامام عبد الكريم المغيلي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.