لعمامرة يستقبل الطفل الأمريكي ماثيو ويوجه رسالة له

حقّق وزير الخارجية رمطان لعمامرة حلم الطفل ماثيو باستقباله في الجزائر قبل إنطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إحتفالية يوم غد.

وحسبما نشره وزير الخاريجة لعمامرة فإن الطفل ماثيو كان يريد زيارة الجزائر بشتى الطرق،

كما قال لعمامرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الجمعة :”سعيد لأن حلمك في زيارة الجزائر قد تحقق. اجعله عالياً عزيزي ماثيو لتحقيق طموحك في أن تصبح سفيرًا للولايات المتحدة في الجزائر”.

كما نشر عمامرة صوره له برفقة الطفل، وعنونها بـ “مرحبا بكم في وهران”.

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