لعمامرة يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما.
وقال لعمامرة في تغريدة له على تويتر:”إستقبلت اليوم أخي وصديقي القاسم وان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما.”
وأضاف:”شكّل اللقاء فرصة لتقييم الأوضاع خاصة فيما يتعلق بمسار السلم والمصالحة في مالي، إلى جانب استعراض آفاق الدفع بعملية تجسيد كافة بنود الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.”
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