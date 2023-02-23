لعمامرة يستقبل ثلاثة سفراء جدد معتمدين بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، ثلاثة سفراء جدد معتمدين بالجزائر الذين سلموه نسخا من أوراق اعتمادهم، حسبما بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان، أن الأمر يتعلق بكل من سفير البيرو، خورخي ايدواردو وورست كال، و سفير غينيا بيساو، ممادو آليو جالو، و سفيرة بلغاريا، ماريانا نيكوليفا بوياجيفا.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن “هذه الاستقبالات كانت مناسبة لتناول علاقات الصداقة والتعاون التي تقيمها الجزائر مع كل واحد من هذه البلدان الثلاثة، ودراسة السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، سيما عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى”.

وخلص بيان الوزارة في الأخير، إلى أن “رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد أعرب عن ترحيبه بالسفراء الثلاثة، متمنيا لهم التوفيق و النجاح في أداء مهامهم الجديدة”.