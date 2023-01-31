لعمامرة يستقبل رئيسة البرلمان الأنديني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة,اليوم الثلاثاء, بمقر الوزارة, رئيسة البرلمان الأنديني, غلوريا فلوريس شنايدر, التي تزور الجزائر للمشاركة كضيف في أشغال المؤتمر السابع عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان انه تم خلال اللقاء, استعراض العلاقات التاريخية للتضامن والتعاون بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية والآفاق الواعدة لتعزيزها في ضوء القيم التي توحد دول وشعوب المجموعتين, نتيجة نضالهما المشترك ضد الاستعمار والتي تتجلى اليوم عبر دعمهما غير المشروط لقضايا التحرر, لاسيما قضيتي الشعبين الفلسطيني والصحراوي, وكذلك من خلال إرادتهما المشتركة لتعزيز مبادئ عدم الانحياز في سبيل بناء عالم يسوده السلم والعدل.

و في تصريح للصحافة عقب لقائها مع لعمامرة , أكدت شنايدر أن “لدى البرلمان الانديني ثقة كبيرة في الجزائر بخصوص مساندة القضايا العادلة و الشعوب المكافحة من أجل استقلالها”.

و ذكرت, في هذا الصدد, أن الجزائر “ساندت كولومبيا خلال الحرب الأهلية التي عاشتها لعدة سنوات”.

“وقوف الجزائر الى جانب كولومبيا هي واحدة من بين الاسباب التي تجعل كولومبيا تساند الجزائر في كل مواقفها”, تضيف شنايدر.