لعمامرة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا، موزس ويتانغوال، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد برلماني هام.

وحسب بيان وزارة الخارجية اللقاء خصص لإستعراض العلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات. وكذا سبل تعميق التنسيق السياسي في خضم التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما أشاد الطرفان بالتعاون البرلماني بين البلدين كونه رافدا هاما من روافد العلاقات التاريخية التميزة التي تربط الجزائر وكينيا، مع التأكيد على الطموح المشترك لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على البلدين وتعزز مساهمتهما في تجسيد الأجندة القارية وحشد الدعم لقضاياها العادلة، لاسيما تصفية االستعمار في الصحراء الغربية، فضال عن تضافر الجهود لإيجاد حلول افريقية للمشاكل الإفريقية.