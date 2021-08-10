لعمامرة يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار في مالي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء رئيس بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) القاسم واين.

وقد إستعرض لعمامرة رفقة القاسم تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. حيث يجري رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار في مالي زيارة عمل في الجزائر. حيث سيشارك غدا الأربعاء في ندوة حول دور البعثة الاممية في تحقيق الاستقرار في مالي والامن في فضاء الساحل والصحراء.