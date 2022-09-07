لعمامرة يستقبل سفيري سويسرا والنرويج الجديدين لدى الجزائر

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء، كل من بيير إيف فوكس السفير المفوض فوق العادة لسويسرا، وتيريز لوكن غزيل السفيرة المفوضة فوق العادة للنرويج بالجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد استقبل لعمامرة أيضا ابراهيم كامل الذي سلمه الخطابات الوزارية التي تفوضه كممثل مقيم للبنك الدولي في الجزائر.

كما رحب رئيس الدبلوماسية الجزائرية بسفيري سويسرا والنرويج الجديدين والممثل المقيم للبنك الدولي، معربا عن أطيب تمنياته لهما بالتوفيق في ممارسة مهامهم الجديدة.