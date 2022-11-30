لعمامرة يستقبل سفير فنزويلا والممثل الجديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء الثلاثاء، السفير الجديد لجمهورية فنزويلا البوليفارية، خوان باوتيستا ارياس بالاسيو.

وحسب بيان للوزارة، سلم السفير الجديد، نسخا من أوراق اعتماده لدى الجزائر إلى الوزير.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين. وآفاق تعزيزها تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين لبناء شراكة استراتيجية شاملة.

كما استقبل الوزير لعمامرة الممثل الجديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أليستر بولتن، وتسلم منه أوراق الديوان لاعتماده لدى الجزائر.

وتطرق الطرفان بهذه المناسبة إلى التعاون بين الجزائر والمفوضية وسبل ترقيته. لاسيما فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين بالجزائر.

وفي الختام، أعرب الوزير لعمامرة عن تمنياته بالنجاح لضيفيه، مؤكدا توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مهامهما بالجزائر.