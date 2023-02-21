لعمامرة يستقبل كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لكرواتيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, عشية اليوم الثلاثاء, كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا, فرانو ماتوزيتش, الذي سلمه رسالة من نظيره الكرواتي, جوردان جرليك رادما.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول السبل الكفيلة بتعميق التفاهم السياسي بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات.

“كما استعرضا نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التي تمت صبيحة اليوم بمقر الوزارة تحت رئاسة الأمين العام, عمار بلاني, وكاتب الدولة الكرواتي, فرانو ماتوزيتش”, يضيف البيان.

وبهذه المناسبة, ثمن الوزير لعمامرة – حسب ذات المصدر- الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية – الكرواتية والآفاق الواعدة لتعزيز بعدها الاقتصادي في ظل ما يجمع البلدين من موروث تاريخي مشترك ومن طموح كبير في تطوير التعاون الثنائي.

من جهته, قال ماتوزيتش, في تصريح للصحافة, عقب اللقاء الذي جمعه بالسيد لعمامرة, انه جاء للجزائر “بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”,مضيفا :”لقد اجريت محادثات مع وزير الخارجية, السيد لعمامرة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية”.

واشار الى انه اجرى كذلك محادثات مع وزير الطاقة و وزير النقل, حيث تم “مناقشة امكانية التعاون بين البلدين”.

واكد بالمناسبة ان الجزائر “بلد صديق” و “شريك استراتيجي” في المنطقة,و “هي دولة مهمة في مجال الطاقة, الذي يعد مسألة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الاوروبي”, معتبرا أن التعاون بين البلدين يمكن ان يشمل قطاعات اخرى الى جانب الطاقة.

وفي هذا السياق,اكد ذات المتحدث على ان الجزائر و كرواتيا لديهما مستقبلا مشتركا “ايجابيا للغاية”.