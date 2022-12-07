لعمامرة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساء اليوم بوهران، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، جون بيار لاكروا.

وحسب وأج اللقاء جرى على هامش أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا، حول مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري. وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة في مجال تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية خاصة في مالي. على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا البلد الشقيق على رأس الوساطة الدولية و بحكم توليها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

من جهته أشار لاكروا في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أن الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا “جد مهمة بالنسبة للأمم المتحدة” بالنظر للتعاون الموجود بين الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي، و لوجود عدة تحديات في القارة تهم الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بالتنمية أوالتغيرات المناخية، أوالأمن والسلم.”

وأضاف ذات المسؤول الاممي بأن المشاورات التي تجري في ندوة وهران “حرة وعميقة” تسمح بمحاولة رسم الأجوبة التي