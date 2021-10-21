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لعمامرة يستقبل مفوض الإتحاد الإفريقي الجديد المكلف بالتعليم والعلوم

بقلم حيدر فطومة
لعمامرة يستقبل مفوض الإتحاد الإفريقي الجديد المكلف بالتعليم والعلوم
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة،  محمد بلحسين، مفوض الاتحاد الافريقي الجديد المكلف بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. أمس بمقر الوزارة.

نقل لعمامرة لمفوض الإتحاد الإفريقي،  التهاني الحارة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مؤكدا له دعم الجزائر الكامل في مهامه الجديدة.

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