لعمامرة يستقبل وزراء خارجية جنوب افريقيا وأنغولا

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بكيغالي، جلسات عمل مع بعض وزراء خارجية الدول الإفريقية.

ويتعلق الأمر بكل من وزراء خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور و أنغولا تيتي انطونيو.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد وقف لعمامرة مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب افريقيا على التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية المرتقبة.

كما اغتنم الطرفان فرصة لقائهما المتجدد لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن قضايا سياسية وأمنية مطروحة على الساحة الافريقية.

من جانب اخر، اتفق الوزير لعمامرة مع نظيره الانغولي على بداية التحضير لبرمجة الدورة القادمة للجنة الثنائية المشتركة بين الجزائر وانغولا،

كما تبادلا وجهات النظر والافكار حول مواضيع قارية ودولية تهم الجانبان.

وبخصوص مخرجات الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي، التي اختتمت اشغاله اليوم بكيغالي، أكد وزير الخارجية الجزائري مع نظيريه على ضرورة مواصلة التنسيق بين الدول الافريقية.

وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الوزاري المشترك والسعي على ادماج كل مبادرات التعاون والشراكة في إطار دعم السياسات والبرامج التنموية الوطنية التي تقرها الدول الافريقية،

والسهر ايضا في نفس الوقت على تطوير الشراكة الافريقية-الاوروبية بالتوازي مع الشراكات الدولية الاخرى.