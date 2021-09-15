لعمامرة يستقبل وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال لعمامرة:”استقبلت اليوم ف. موراليدهاران، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر تحضيرا لانعقاد الدورة القادمة للجنة المشتركة الجزائرية-الهندية التي سأترأسها مناصفة مع نظيري سوبرامانيام جايشانكار في نيو دلهي.