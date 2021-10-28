لعمامرة يستقبل وزير الطاقة التانزاني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، جانيوري يوسف مكامبا، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا الاتحادية.

وسجل لعمامرة بارتياح كبير الإرادة المشتركة للعمل معًا لرسم آفاق جديدة للعلاقات الثنائية. بناءً على تاريخ البلدين المشترك المبني على التضامن والدعم المتبادل.

وغرد الوزير لعمامرة على تويتر “سعدت باستقبال السيد جانيوري يوسف مكامبا، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا الاتحادية. سجلنا بارتياح كبير الارادة المشتركة للعمل معًا لرسم آفاق جديدة لعلاقاتنا الثنائية بناءً على تاريخنا المشترك. المبني على التضامن والدعم المتبادل”.