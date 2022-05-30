لعمامرة يستقبل وفد برلماني ايطالي ويستعرض العلاقات المميزة بين البلدين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب بييرو فاسينو.

لعمامرة يستقبل وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب

وتندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية لاسيما اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين سنة 2004.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد كان هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين التي تشهد ديناميكية متميزة.

والتي تجسدت آفاقها الواعدة خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا مؤخرا والتي أسفرت على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.

وعلى توافقات هامة في ما يتعلق بالآفاق الاستراتيجية للشراكة الجزائرية الإيطالية.

كما تم التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية.

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