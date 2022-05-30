لعمامرة يستقبل وفد برلماني ايطالي ويستعرض العلاقات المميزة بين البلدين
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب بييرو فاسينو.
لعمامرة يستقبل وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب
وتندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية لاسيما اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين سنة 2004.
وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد كان هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين التي تشهد ديناميكية متميزة.
والتي تجسدت آفاقها الواعدة خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا مؤخرا والتي أسفرت على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.
وعلى توافقات هامة في ما يتعلق بالآفاق الاستراتيجية للشراكة الجزائرية الإيطالية.
كما تم التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تخص حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية.
طالع ايضا: لعمامرة في أديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي
وصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذلك للمشاركة في أشغال الدورة العادية 40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه الدورة ستعقد بمقر المنظمة القارية يومي 2 و 3 فيفري الجاري. وذلك لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الإفريقية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة. بالإضافة كذلك إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.
وأضاف البيان، أنه ستتم دراسة التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف الآليات واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي. وكذا تجديد عضوية عدد من الهياكل الرئيسية. كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في دورتها العادية الـ 35 التي ستجري أشغالها بدولة المقر يومي 5 و 6 فيفري الجاري.
وأوضح المصدر، أنه وإلى جانب مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي، ينتظر أن يجري الوزير لعمامرة لقاءات عديدة مع نظرائه من الدول الافريقية للتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومواصلة الجهود التي تبذلها بلادنا بهدف الحفاظ على وحدة المنظمة القارية والنأي بها عن محاولات اضعافها وتقسيمها.
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لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره التونسي
اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، بنظيره التونسي عثمان الجرندي .
ويأتي هذا على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت.
وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الوزير: “مباحثات مع أخي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، عملا بسنة التنسيق الدائم بين الجزائر وتونس وتكريسا للديناميكية غير المسبوقة التي تطبع العلاقات الثنائية المتميزة بتوجيه مشترك من رئيسي البلدين”.