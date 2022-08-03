لعمامرة يتسلم أوراق اعتماد السفيرة النيجيرية الجديدة بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، عائشة محمد غربة، التي سلمته نسخًا من أوراق اعتمادها بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية نيجيريا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكان اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية، فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها على المستوى السياسي والاقتصادي، فضلا عن قضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك.

ومن جانبها أكدت السفيرة التزام بلادها بتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر ولا سيما في مجال الطاقة، وإبراز أهمية الشراكة الجزائرية النيجيرية في أعقاب التطورات الجارية على الساحة الدولية وانعكاساتها على القارة الأفريقية.

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لعمامرة يتحادث مع نظيره السوري وهذا ما دار بينهما

هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره السوري، فيصل المقداد لدى حلوله بالجزائر لحضور احتفالات ستينية الاستقلال. وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدا لتوجيهات رئيسي البلدين. كما أطلع وزير خارجية سوريا رئيس الدبلوماسية الجزائرية على آخر المستجدات في سوريا أمنيًا وسياسيا. فضلا عن الوضع الاقتصادي وكذا الجهود المبذولة لحل الأزمة بصفة شاملة ومعالجة تبعاتها في مختلف المجالات. كما بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية. والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.

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