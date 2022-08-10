لعمامرة يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون لنظيره الاذربيجاني

إستقبل اليوم رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. والذي سلم له رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

ونقل رئيس الدبلوماسية الجزائرية المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التحيات الأخوية للرئيس تبون لنظيره الاذربيجاني. مع تمنياته له بوافر الصحة والعافية وللشعب الاذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جهته أبلغ الرئيس علييف الوزير لعمامرة سلامه الحار للرئيس تبون. وكذا امتنانه وتقديره لالتزام الجزائر ودعمها الثابت لجهود ومبادرات الرئاسة الاذربيجانية الحالية لحركة عدم الانحياز.

كما عبّر الرئيس علييف عن تطلعه لزيارة الجزائر والعمل مع الرئيس عبد المجيد تبون لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. في جميع المجالات وحرصه على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما خاصة في مجال الطاقة. حيث تعد الجزائر وأذربيجان من أبرز مصدري الغاز.