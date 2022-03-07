لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره اللبناني

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بزيارة عمل إلى الجمهورية اللبنانية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية. وخلال الزيارة أجرة لعمامرة سلسلة من المشاورات والمباحثات مع كبار المسؤولين في لبنان. تركزت حول العالقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحظي لعمامرة بإستقبلمن طرف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أين سلمه رسالة خطية من أخيه عبد المجيد أبلغه فيها تحياته الاخوية وتمنياته بالصحة والعافية له وللحكومة والشعب اللبناني بدوام التقدم في كنف األمن واالستقرار.

من جهته نقل العماد ميشال عون رئيس الدبلوماسية الجزائرية تحياته الخالصة الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا مواقف الجزائر الداعمة للبنان. خاصة خلال الظروف الصعبة التي مر بها ومعربا عن اعتزازه بالعالقات التي تجمع البلدين على أسس الأخوة والتضامن والتعاون.

كما تم خلال الللقاء الذي جرى بحضور نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب تباحث سبل التعاون الثنائي وتنميته وكذا التطورات المشهودة على الصعيد الدولي وانعكاساتها على المنطقة العربية. بالإضافة إلى إستعراض آفاق تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحضيرات الجارية للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر.

وفي الخصوص اشاد الرئيس اللبناني حيث بجهود الرئيس تبون مؤكدا دعمه لمساعيه الرامية لتوفير شروط نجاح هذه القمة وتحقيق مخرجات نوعية تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.

وأكد عون مشاركة بلاده في القمة العربية التي ستحتضها الجزائر فور تحديد تاريخ انعقادها أنه سيكون في طليعة الدول. وهذا بالنظر للضرورة الملحة لبلورة مقاربة جماعية في مواجهة التحديات المفروضة على األمة العربية وقضاياها المصيرية. وعلى رأسها القضية الفلسطينية

كما كان لوزير الخارجية فرصة للقاء رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي أين تطرق الطرفان إلى سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وكذا التعاون بين البدين الشقيقين في عديد المجالات الحيوية كالطاقة والامن الغذائي. وأيضا إعطاء زخم أكبر آلليات التعاون الثنائي السيما اللجنة المشتركة.

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استقبل اليوم وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، من قبل ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية 2022. وجرى اللقاء في أديس أبابا وبمقر الاتحاد الافريقي.

كما سلّم الوزير لعمامرة للرئيس السنغالي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأبلغه تهانيه لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي. معربا له عن دعم الجزائر في أداء مهامه خدمة لقضايا وأولويات القارة.

في حين، أعرب الرئيس ماكي سال عن بالغ شكره وتقديره لدعم الرئيس عبد المجيد تبون وعن تطلعه للقاء به قريبا. والعمل معه لتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بالجهود المشتركة لتجسيد الأجندة القارية في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة القارية والتأكيد على الضرورة الملحة لتعزيز الدور القيادي للمنظمة القارية. في حل المشاكل الإفريقية، وفي مقدمتها الأزمات والنزاعات التي تهدد حالة الأمن والاستقرار في إفريقيا. كما تناول الطرفان أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الحالية وآفاق بلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء. بما يحفظ وحدة المنظمة ومصداقية عملها.

كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية وسبل توطيدها، حيث تم الاتفاق على تنشيط مختلف آليات التعاون والتشاور الثنائي. وكذا الرفع من وتيرة تبادل الزيارات الثنائية.