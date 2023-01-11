 لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى رئيس الكونغو

سلم اليوم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة رسالة خطية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية عبر حسابها على التويتر” استُقبِل اليوم الوزير رمطان لعمامرة، ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو من قبل الرئيس دونيس ساسو نغيسو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.”

كما أجرى الوزير لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره الكونغولي جون كلود غاكوسو.