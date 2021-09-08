لعمامرة يشارك غدا بالقاهرة في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية

يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة غدا الخميس، في القاهرة في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وفي بيان لوزارة الخارجية، فإن جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من القضايا السياسية الراهنة وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية ومكافحة الإرهـ.ـاب وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

مشاركة الجزائر في أشغال هذه الدورة يهدف إلى التأكيد على مواقفها الثابتة اتجاه القضايا العربية لاسيما القضية الفلسطينية.