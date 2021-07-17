لعمامرة يشارك في إجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والإجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الجمعة، عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي تم تنظيمه لمنافشة موضوع: “تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الـــ 75 لتأسيسه”.

وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، رافع لعمامرة من أجل تعزيز قدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتمكينه من الإضطلاع بولايته وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما شجع الوزير المجلسَ على إيلاء مزيد من الاهتمام للقضايا التي تشكل أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، مشيرا في هذا الصدد إلى موضوع تمويل التنمية، وقضايا الديون، والبنية التحتية.

علاوة على ذلك، وفي إشارة منه إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، شدد الوزير على الحاجة إلى تعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف، بهدف وضع مسار فعال وشامل وتمثيلي وشفاف لصناعة القرا، يستند إلى أسس واضحة، وقواعد عادلة.

وفي هذا الشأن ، أشار الوزير إلى أهمية تحسين التنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الأخرى للأمم المتحدة المسؤولية عن قضايا التنمية، بهدف ضمان استجابة أفضل للتحديات الشاملة في هذا المجال.

وفي الأخير، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الأزمات العالمية، مثل تلك الناجمة عن جائحة كوفيد19، تتطلب التزاماً جماعياً من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار منهجية منسقة دون إقصاء أو تهميش.