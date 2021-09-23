لعمامرة يشارك في الإجتماع الوزاري التشاوري بين “ترويكا” وأعضاء مجلس الأمن الدولي

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. في الاجتماع الوزاري التشاوري بين “ترويكا” رئاسة القمة العربية “الجزائر، تونس والمملكة العربية السعودية” مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وقد تناول المشاركون في هذا الاجتماع مختلف الأزمات التي تقوض السلم والأمن في المنطقة العربية. وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز الحوار والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ضمن الجهود المشتركة الرامية لإيجاد حلول سلمية وسياسية لهذه الأزمات.

وأكد لعمامرة على تغليب لغة الحوار والمصالحة والإستجابة لإرادة الشعوب لبلورة الحلول السياسية للأزمات الداخلية. مستعرضا جهود الجزائر ومساعيها الحميدة بغية تحقيق الإستقرار المنشود في دائرتها الإقليمية من أجل ضمان حل عادل ونهائي للأزمة الليبية.

وبشأن القضية الفلسطينية، جدّد لعمامرة موقف الجزائر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية بهدف حمل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية. وإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.