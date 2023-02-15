لعمامرة يشارك في الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي التي تجري أشغالها اليوم الأربعاء وغدا الخميس. بمقر المنظمة القارية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإن أشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء. تندرج في إطار التحضير للقمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي. تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”. مضيفا أنه “لهذا الغرض من المنتظر أن يتم خلال أشغال المجلس مناقشة العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن. والتنمية في افريقيا وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلا عن مشاريع القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة”.

كما أجرى الوزير لعمامرة على هامش مشاركته في أشغال المجلس محادثات ثنائية ولقاءات مع العديد من نظرائه. خاصة وزيرة خارجية السنغال التي ترأس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي، ووزراء خارجية كل من ليبيا، جمهورية الكونغو، التوغو، أنغولا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الكاميرون، اثيوبيا. بالإضافة كذلك إلى مصر، كينيا، موريتانيا، الصومال وسيراليون. إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والعديد من المسؤولين السامين في المفوضية”.

و أبرز بيان الخارجية، أن “اللقاءات قد تركزت حول البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية”.

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