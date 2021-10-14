لعمامرة يشارك في الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، في الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي انطلقت أشغالها صبيحة اليوم.

وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”مشاركة الجزائر في الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي انطلقت أشغالها صبيحة اليوم بمناقشة مشروع الميزانية. أبرزت الحاجة الملحة لترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين.”

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