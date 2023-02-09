لعمامرة يشارك في قمة الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء

شارك وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في القمة ال32 للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، جرت أشغال القمة، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وقد توجت هذه القمة التي عقدت تحت اشراف رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، بالمصادقة على عدة وثائق. ومنها التقرير السنوي حول وضعية الحوكمة في افريقيا.

وأكد لعمامرة في كلمته، على تمسك الجزائر بأهداف البنية الأفريقية للحوكمة. مؤكدا على مساهمتها في تعزيز الاستقرار والتنمية والرفاهية للشعوب الأفريقية.

وأوضح الوزير أن الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تحتفل هذه السنة بالذكرى ال20 لإطلاقها قد حققت الكثير من النجاحات. التي تؤهلها لأداء دور أساسي في تنفيذ الأجندة القارية 2063.

كما أعرب الوزير عن ارتياح الرئيس تبون للانضمام الطوعي المتزايد للدول الافريقية إلى الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وجدد لعمامرة الالتزام الصارم للرئيس تبون بالوحدة الإفريقية وإرادته القوية لإعطاء دفع جديد لمساهمة الجزائر في تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.