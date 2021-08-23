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لعمامرة يشرع اليوم في زيارة عمل إلى تونس

بقلم نسرين محفوف
لعمامرة يشرع اليوم في زيارة عمل إلى تونس
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع الرئيس التونسي قيس سعيد
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يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم الاثنين في زيارة عمل إلى تونس. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار الإرادة المشتركة للبلدين في توثيق أكثر للعلاقات. الأخوية المميزة للتعاون وحسن الجوار والعمل على تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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